Актриса Ирина Пегова гуляет по территории Нижегородского кремля
Актриса театра и кино Ирина Пегова («Прогулка», «СуперБобровы») приехала в родную Нижегородскую область 1 ноября. Вечером она покажет спектакль «Онегин» вместе с Даниилом Страховым и Сергее Чонишвили (16+), а днем гуляет по территории Нижегородского кремля (благо, что находится кремль в нескольких метрах от гостиницы, в которой разместилась знаменитость).
- Проснешься так, а перед глазами - кремль. Прямо перед тобою. Да не простой, а нижегородский! - написала Пегова в своем микроблоге Инстаграм.
Через несколько часов на ее странице появилось видео, на котором она вместе с друзьями и дочкой Таней Орловой гуляет около Ивановской башни кремля.
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