Актриса Ирина Пегова гуляет по территории Нижегородского кремля

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-01T14:11:28+03:00

Знаменитая актриса родилась в Выксе Нижегородской области Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда фильма «СуперБобровы» приехала на малую родину с гастролями

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Актриса театра и кино Ирина Пегова («Прогулка», «СуперБобровы») приехала в родную Нижегородскую область 1 ноября. Вечером она покажет спектакль «Онегин» вместе с Даниилом Страховым и Сергее Чонишвили (16+), а днем гуляет по территории Нижегородского кремля (благо, что находится кремль в нескольких метрах от гостиницы, в которой разместилась знаменитость).

pegovairina Судя по всему, артистка остановилась в отеле на Большой Покровской улице

- Проснешься так, а перед глазами - кремль. Прямо перед тобою. Да не простой, а нижегородский! - написала Пегова в своем микроблоге Инстаграм.

Через несколько часов на ее странице появилось видео, на котором она вместе с друзьями и дочкой Таней Орловой гуляет около Ивановской башни кремля.

pegovairina Ирина Пегова гуляет по кремлю вместе с дочерью

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