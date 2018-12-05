2018-12-05T10:47:55+03:00
Общество

ФАС по Нижегородской области проверила рекламу концертов Монеточки, Хаски и Элджея

Активные родители Нижнего Новгорода просят отменить концерты популярных артистов
Юлия ДАНЧЕНКО
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ФАС по Нижегородской области проверила рекламу концертов Монеточки, Хаски и ЭлджеяФАС по Нижегородской области проверила рекламу концертов Монеточки, Хаски и ЭлджеяФото: Олег ЗОЛОТО
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Экспертный совет Управления федеральной антимонопольной службе по Нижегородской области обсудил рекламу концертов популярных исполнителей ХЛЕБ, GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, ANIMAL ДЖАЗ, Монеточка, Feduc, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL, чьи концерты должны пройти в MILO CONCERT HALL. Мнения экспертов разделились, однако им удплось прийти к единому мнению, рассказали в ведомстве.

В результате было принято решение направить рекомендации о более тщательном соблюдении федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

- Если репертуар исполнителя содержит произведения, изобилующие обсценной лексикой, концертную афишу должно маркировать возрастное ограничение «18+», чтобы дети даже случайно на такие мероприятия попасть не могли, - пояснил председатель экспертного совета, заместитель руководителя УФАС по Нижегородской области Сергей Смирнов. - За несоблюдение закона предусмотрена административная ответственность. Экспертный совет выносит рекомендации для того, чтобы предотвратить нарушение. Это призыв: к репертуару исполнителей и указанным на афише возрастным ограничениям следует относиться ответственно.

Напомним, ранее прокуратура Нижегородской области провела свою проверку репертуара популярных исполнителей, которые приедут с концертами в Нижний Новгород, а также тех, кто приезжал в наш город в октябре. В ходе проверки выяснилось, что тексты песен содержат нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих.

В результате в отношении организаторов концертов прокуратурой Нижегородского района Нижнего Новгорода возбуждены административные дела. В действиях одного из организаторов также выявлены признаки готовящегося правонарушения. При том, что концертная программа предназначена для лиц старше 16 лет, песни исполнителей содержат информацию, распространение которой среди детей запрещено. Организатору объявлено предостережение.

Инициирована данная проверка была общественной группой родителей Нижнего Новгорода, которая в сентябре отправила письмо в различные инстанции с просьбой проверить деятельность MILO CONCERT HALL. Общественная группа считает, что концерты, которые там проводятся, подрывают «информационную безопасность детей», а также наносят вред здоровью физическому, психическому, духовному, а также нравственному развитию детей.

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