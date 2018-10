Прокуратура отменила концерты пяти исполнителей в Нижнем Новгороде: их песни опасны для детей

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-29T11:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Нижегородской области провела проверку одного из популярных концертных залов в Нижнем Новгороде на предмет соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, при организации зрелищных мероприятий, сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры внимательно изучили репертуар популярных исполнителей, которые приедут с концертами в Нижний Новгород, а также тех, кто приезжал в наш город в октябре. В ходе проверки выяснилось, что тексты песен содержат нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих.

В результате в отношении организаторов концертов прокуратурой Нижегородского района Нижнего Новгорода возбуждены административные дела. В действиях одного из организаторов также выявлены признаки готовящегося правонарушения. При том, что концертная программа предназначена для лиц старше 16 лет, песни исполнителей содержат информацию, распространение которой среди детей запрещено. Организатору объявлено предостережение.

Напомним, в сентябре 2018 года общественная группа родителей Нижнего Новгорода отправила письмо в различные инстанции с просьбой проверить деятельность MILO CONCERT HALL. Общественная группа считает, что концерты, которые проводятся в этом концертном зале, подрывают «информационную безопасность детей», а также наносят вред здоровью физическому, психическому, духовному, а также нравственному развитию детей. Особое внимание родители обратили на тексты песен и клипы следующих групп: ХЛЕБ, GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, ANIMAL ДЖАZ, Монеточка, Feduk, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL.