Родители Нижнего Новгорода требуют запретить концерты Монеточки и Jah Khalib

В интернете появилось письмо, в котором родители Нижнего Новгорода выражают обеспокоенность деятельностью концертного зала MILO CONCERT HALL. Они написали: «Мы, родительская общественность г. Н.Новгорода, серьезно обеспокоены деятельностью концертного зала «Мило», регулярно предоставляющего площадку для проведения концертов деструктивных музыкальных групп, чьи выступления предназначены в том числе и для несовершеннолетних (включая малолетних) детей, согласно знаку информационной продукции, размещенной на афишах концертного зала в городе, на мониторах внутри салонов пассажирского транспорта, а также в сети Интернет.

Выступления следующих групп — ХЛЕБ, GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, ANIMAL ДЖАZ, Монеточка, Feduk, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL — считаем недопустимыми с точки зрения морали и нравственности, противоречащими законодательству Российской Федерации, подрывающими информационную безопасность детей, наносящими вред их здоровью, физическому, психическому, духовному, нравственному развитию, поскольку песни этих коллективов содержат пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».

Родительская общественность Нижнего Новгорода просит провести проверку деятельности концертного зала MILO CONCERT HALL на соответствие Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и запретить проведение концертов, указанных в заявлении групп в Нижнем Новгороде. По их мнению, подобные выступления способны нарушить психическое здоровье не только детей, но и совершеннолетних зрителей, провоцируя их на асоциальное и деструктивное поведение, морально-нравственную и интеллектуальную деградацию.

Кроме того, родители просят проверять возраст тех, кто приходит на концерты в MILO CONCERT HALL.

После текста обращения на 15 страницах приведены цитаты из текстов песен многих ныне популярных музыкальных групп.

Письмо было отправлено сразу в несколько ведомств: В управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области, уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области Ушаковой М. В., министру социальной политики Нижегородской области Гнеушеву А. Н., министру образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Злобину С. В., в министерство культуры Нижегородской области.

При этом ни в прокуратуру, ни в МВД письмо не направлено не было.

Подписано обращение лишь одним человеком - уполномоченным представителем

родительской общественности Нижнего Новгорода. В тексте, который находится в открытом доступе, фамилия затерта.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» попыталась найти организацию с таким названием, но в открытых источниках ее нет.

Кроме того, мы разослали запросы во все ведомства, куда было отправлено письмо. Оперативный ответ «Комсомолка» получила только из министерства социальной политики Нижегородской области.

- Письмо сейчас находится на рассмотрении. Изучается достоверность информации, - говорится в официальном ответе.