2018-09-27T14:39:27+03:00
Общество

MILO CONCERT HALL могут привлечь к ответственности за концерты Монеточки, Within Temptation и Feduk

Родители Нижнего Новгорода требуют запретить концерты популярных артистов
Юлия ДАНЧЕНКО
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MILO CONCERT HALL могут привлечь к ответственности за концерты Монеточки, Within Temptation и Feduk. Фото: alt-sectorMILO CONCERT HALL могут привлечь к ответственности за концерты Монеточки, Within Temptation и Feduk. Фото: alt-sector
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В Интернете продолжает распространяться письмо от родительской общественности Нижнего Новгорода, которая считает, что концерты, которые организует MILO CONCERT HALL, подрывают «информационную безопасность детей», а также наносят вред здоровью, физическому, психическому, духовному, нравственному развитию детей.

Письмо было отправлено во многие ведомства Нижегородской области, в том числе и уполномоченному по правам ребенка Маргарите Ушаковой. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» также отправила запрос, чтобы выяснить ее мнение на обращение родителей.

- Недопустимо использование музыкальными группами на публичных концертах в текстах своих песен ненормативной лексики, - считает Маргарита Ушакова. - И очевидно, что знаки информационной продукции на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения, должны соответствовать обязательному совершеннолетию посетителей, то есть 18+. Одновременно хотелось бы обратить внимание всей заинтересованной родительской общественности, что именно родители и законные представители подростков, в первую очередь, должны обращать внимание, - где, когда, с кем проводят свой досуг их любимые дети, со всеми вытекающими отсюда выводами об ответственности за исполнение своих родительских обязанностей.

Кроме того, уполномоченным в адрес управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Нижегородской области направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении руководства концертного зала MILO CONCERT HALL к административной ответственности при подтверждении нарушения действующего законодательства.

Ответили на запрос «Комсомолки» и в нижегородской федеральной антимонопольной службе.

- Поскольку контроль за исполнением закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не относится к подведомственности антимонопольного органа, письмо будет перенаправлено в министерство культуры Нижегородской области и управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.

Напомним, родительская общественность Нижнего Новгорода просит провести проверку деятельности концертного зала MILO CONCERT HALL на соответствие Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и запретить проведение концертов, указанных в заявлении групп в Нижнем Новгороде. По их мнению, подобные выступления способны нарушить психическое здоровье не только детей, но и совершеннолетних зрителей, провоцируя их на асоциальное и деструктивное поведение, морально-нравственную и интеллектуальную деградацию.

Кроме того, родители просят проверять возраст тех, кто приходит на концерты в MILO CONCERT HALL.

После текста обращения на 15 страницах приведены цитаты из текстов песен многих ныне популярных музыкальных групп.

Письмо было отправлено сразу в несколько ведомств: В управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области, уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области Ушаковой М. В., министру социальной политики Нижегородской области Гнеушеву А. Н., министру образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Злобину С. В., в министерство культуры Нижегородской области.

При этом ни в прокуратуру, ни в МВД письмо не направлено не было.

Подписано обращение лишь одним человеком - уполномоченным представителем

родительской общественности Нижнего Новгорода. В тексте, который находится в открытом доступе, фамилия затерта.

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