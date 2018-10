Менеджеры Jah Khalib и Монеточки назвали причины отмены концертов в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-30T18:27:18+03:00

29 октября областная прокуратура сообщила об отмене пяти выступлений знаменитых исполнителей на одной из концертных площадок Нижнего Новгорода. Причиной этого якобы стал мат в текстах песен. По мнению ведомства, в текстах исполнителей также содержатся призыв несовершеннолетних слушателей к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к насилию и даже убийствам.

Какие конкретно концерты отменены и на каких площадках, в прокуратуре так и не сообщили. Поэтому «Комсомолке» пришлось провести собственное расследование.

По словам управляющей PREM!O, в их клубе не было никаких прокурорских проверок и никакие выступления не отменялись. В ресторане «Максимилиан», где часто проводятся концерты, тоже не произошло никаких изменений.

Только арт-директор Milo Concert Hall Дарья Кравченко подтвердила «Комсомолке», что в их заведении были отменены и перенесены пять концертов. Но данные отмены никак не связаны с прокуратурой. Речь идет о выступлениях Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang. Трое из них перенесли свои концерты по собственной инициативе, один - из-за плохой продаваемости билетов, и один - по неизвестным причинам.

На официальной странице Jah Khalib в соцсетях действительно было предупреждение об отмене выступления. Причиной стали трагические события, произошедшие в Керчи. 17 октября там было совершено нападение на один из колледжей, в результате чего погибли 20 человек. После этого артист и перенес свои концерты не только в Нижнем Новгороде, но и в Москве и Ульяновске.

Один из менеджеров Jah Khalib сообщил «Комсомолке», что концерт в Нижнем Новгороде будет 5 декабря.

- Никаких запретов от прокуратуры или иных государственных органов к нам не поступало! - пояснил организатор выступлений артиста Кирилл Фельдман.

Организатор выступлений Ганвеста Егор рассказал «Комсомолке», что концерт его подопечного действительно перенесен на следующий год из-за плохой продажи билетов. Кроме того, Егор организовывал концерт тандема HammAli & Navai, который пройдет 1 ноября в Milo Concert Hall. Он сообщил, что прокуратура действительно просила его изменить возрастное ограничение с 12+ на 18+.

- Мы не будем ничего менять, это глупость! Их песни даже звучат по радио. Не понимаю, что у вас там творится, родители хотят все сорвать, - возмутился организатор.

Певица Монеточка в свою очередь перенесла выступление в Нижнем Новгороде по состоянию здоровья. Накануне она сорвала голос. По словам организаторов, концерт состоится в 2019 году.

Менеджер Элджея отказался разговаривать и комментировать ситуацию, а связаться с помощниками Matrang не удалось. Но, по словам арт-директора Milo Concert Hall, последние «попросили перенести мероприятие на весну еще в августе».

Напомним, в конце сентября родители юных нижегородцев потребовали отменить выступления следующих групп: «Хлеб», GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, ANIMAL ДЖАZ, Монеточка, Feduk, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL. Они считают, что их песни являются недопустимыми с точки зрения морали и нравственности. После этого и началась прокурорская проверка.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр Яковлев, лидер нижегородской группы «Новые Ворота»:

- Я, признаться, абсолютно не знаком с творчеством вышеуказанных исполнителей. Если есть возрастные ограничения по смыслу - организаторы обязаны их выполнять. Дети не должны слушать мат со сцены. Вот только есть у меня убеждение, что не музыка и не стихи вызывают у молодежи желание употребить алкоголь или наркотики. И на убийства и прочие преступления подростки идут не из-за песен. Под песни в наушниках - да, но никак не «из-за» них. Истина, как всегда где-то посередине. Прокуратура и силовики обязаны оберегать наших детей. Было бы еще прекраснее, если бы силовики могли объяснить на словах, почему эта матерная песня плоха. Например, потому что в ней бесталанные стихи и примитивная музыка. А не просто прийти и обесточить все рубильником, как в 80-х.