2018-11-07T20:00:33+03:00
Звезды

«Будь я обычным человеком, проблем бы не было»: Олега Тактарова высадили из самолета в Нью-Йорк

Звезда Голливуда потребовал разобраться со службой безопасности авиакомпании
Анастасия НАЗАРОВА
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Актер уверяет, что ни хамил сотрудникам авиакомпании и вообще вел себя приличноАктер уверяет, что ни хамил сотрудникам авиакомпании и вообще вел себя приличноФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Москве случился скандал, в центре которого оказался всемирно известный боец и актер Олег Тактаров. В среду 7 ноября знаменитость должна была вылететь в Нью-Йорк, однако с первой попытки это сделать не удалось.

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Было ли нарушением, то что меня ссадили с рейса SU100 7 ноября, летящего в Нью-Йорк?
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- Меня только что ссадили с рейса SU100, летевшего в Нью-Йорк, - сообщил Тактаров в своем микроблоге Instagram. - Девочки, которые проверяли перед желобом, сказали, что посадка на рейс закончена. Но вышедшая сотрудница «Аэрофлота» спросила их: «Что вы парня не пускаете? Еще 20 минут».

Актер схватил рюкзак и побежал в самолет. На борт его все же пустили, проводив к указанному в билете месту. Но только пассажир расположился в кресле, как к нему подошел сотрудник авиакомпании, который потребовал, чтобы тот вышел из самолета.

- При этом командир экипажа не отказывался меня везти, все стюардессы были за меня. Я не хамил, не грубил, сопротивление не оказывал, - уверяет Тактаров.

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Спасибо вам всем огромное за поддержку! Надеюсь, вместе мы поможем нашему монополисту стать лучше!
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В итоге звезду заставили написать объяснительную. Хотя, по его словам, даже полиция была на его стороне.

- Что это было? Упрямство сотрудника службы безопасности «Аэрофлота» или новое правило, нацеленное на подрыв уважения к компании? Разберитесь, пожалуйста, - потребовал уроженец Сарова.

Ситуация омрачилась еще тем, что в Нью-Йорке целых пять часов Олега Тактарова будет ждать его сын, с которым они одновременно должны были прибыть в «Большое Яблоко» с разных концов планеты.

- Дело в том, что у нас закрыли все посольства, и чтобы продлить паспорт ребенка, который учится в Америке, нам пришлось лететь в Нью-Йорк, - объяснил актер.

Тактаров уверен: не будь он публичной персоной, утреннего приключения не случилось бы.

- Я чувствовал, как сотрудник авиакомпании, высадивший меня из самолета, получал наслаждение от того, что унижает чемпиона мира, звезду, - отметила знаменитость. - Был бы я обычным человеком, проблем, возможно, не было бы. Звездам не так легко, как вы думаете.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила официальный запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать этот инцидент.

КОММЕНТАРИЙ АВИАКОМПАНИИ

Пресс-служба «Аэрофлота» по просьбе «Комсомольской правды - Нижний Новгород» прокомментировала ситуацию на борту. По словам представителя авиакомпании, все было не совсем так, как об этом рассказывает актер:

Пассажир рейса Аэрофлота SU100 Москва – Нью - Йорк Олег Тактаров опоздал на посадку на 5 минут (явился в 9:55, в то время, как посадка была окончена в 9:50). Диспетчер, осуществлявший контроль, проинформировал пассажира о том, что посадка на рейс окончена. Однако господин Тактаров проигнорировал данную информацию и самовольно проник на борт воздушного судна. По причине деструктивного поведения, было принято решение о снятии пассажира с рейса, для чего на борт были вызваны сотрудники авиационной безопасности и полиции. Заявление Олега Тактарова, о том, что якобы один из сотрудников авиакомпании разрешил ему пройти на борт, полностью не соответствует действительности. К моменту прибытия пассажира к гейту, его данные уже были аннулированы в системе бронирования по причине неявки. Кроме того, на руках у Тактарова находился полный сегмент посадочного талона с его отрывной частью.

Аэрофлот в очередной раз напоминает о важности соблюдения регламента прохождения предполетных процедур. Посадка на все рейсы авиакомпании заканчивается строго за 20 минут до вылета. Данное правило является единым для всех без исключения пассажиров и неукоснительно соблюдается всеми службами, осуществляющие предполетную подготовку воздушного судна.

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