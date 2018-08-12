Олег Тактаров поделился фотографиями и видео со съемок блокбастера «Конек-Горбунок»
Уже несколько дней голливудский актер и спортсмен Олег Тактаров публикует на своей странице в Инстаграме фотографии, на которых он с непривычной длинной рыжей бородой. Подписчики знаменитости через одного интересуются, для съемок какого фильма он обзавелся густой растительностью на лице.
На самом деле, никакого секрета нет. В конце июля в северной столице нашей родины стартовали съемки сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» - совместного проекта канала «Россия 1», кинокомпании СТВ, студии CGF, при поддержке Фонда кино. Роль генерала в фильме Олега Погодина («Крик совы», «Непобедимый») досталась уроженцу Сарова Олегу Тактарову.
Также в новой картине снимаются Павел Деревянко, Ляйсан Утяшева, Александр Семчев, Антон Шагин, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник и другие звезды отечественного кино.
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