2018-08-27T18:33:13+03:00
Звезды

Сын Олега Тактарова подарил звездному отцу медвежью голову

26 августа всемирно известному бойцу и актеру исполнился 51 год
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото с личной страницы Сергея Тактарова в ИнстаграмеФото с личной страницы Сергея Тактарова в ИнстаграмеФото: СОЦСЕТИ
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В минувшее воскресенье, 26 августа, российскому и американскому спортсмену, актеру и общественному деятелю Олегу Тактарову исполнился 51 год. Поздравить знаменитого отца из Москвы приехал его 27-летний сын Сергей.

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Подарок папе на день рождения @my_foto_diary #СергейТактаров
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Как и полагается, молодой человек прибыл не с пустыми руками, а с подарком со смыслом.

- Медвежья голова в два пуда - 32 килограмма! - радостно заявил Сергей, вручая отцу гигантскую гирю. - Из Москвы везли. Сломали чемодан.

- Смотри, какой профиль. Красота! - восхитился уроженец Сарова на видео, выложенным им в Инстаграме. - Это подарок папе на день рождения. Все люди как люди…

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Олег Тактаров в прекрасной физической форме
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Напомним, что чемпион мира по смешанным боевым искусства и призер многих спортивных турниров и соревнований выступал под псевдонимом «Русский медведь». Проведя двадцать четыре боя по смешанным единоборствам на рингах США и Японии, Тактаров получил широкую известность, в первую очередь благодаря своей победе на шестом турнире «Ultimate Fighting Championship» в 1995 году. На ринге боец отличался спокойствием и мастерством захватов и болевых приемов.

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На ринге боец отличался спокойствием и мастерством болевых приемов
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