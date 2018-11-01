Олег Тактаров снимется с Джерардом Батлером в продолжении «Охоты на воров»

СЕГОДНЯ 18:33 2018-11-01T18:36:50+03:00

На этот раз у российского актера одна из главных ролей

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Известный актер и боец Олег Тактаров порадовал поклонников новостью о том, что снимется во второй части американского боевика «Охота на воров». В своем микроблоге Instagram уроженец Сарова написал:

«Я лечу в Америку, где скоро будет сниматься вторая часть Den of thieves, где у меня одна из главный ролей в этот раз…».

Напомним, что первая часть, снятая режиссером Кристианом Гьюдгэстом, вышла в январе 2018 года. В ней снялись Джерард Батлер («Призрак оперы», «Законопослушный гражданин», О’Ши Джексон мл. («Голос улиц»), Фифти Сент и другие голливудские знаменитости.

Олегу Тактарову досталась небольшая роль уборщика денег, с которым на протяжении всего фильма ничего особенного не происходит. Но в конце оказалось, что его герой не так-то прост. Во второй части боевика, вероятно, герой Тактарова будет появляться в кадре чаще (раз «одна из главных ролей…»).

СПРАВКА «КП»

Олег Николаевич Тактаров родился 26 августа 1967 года в городе Саров Нижегородской области;

чемпион и призер многих спортивных турниров и соревнований по смешанным единоборствам;

снялся в фильмах: «15 минут славы», «Самолёт президента», «Роллербол», «Хозяева ночи», «Хищники», «Путь».

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