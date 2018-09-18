«Она оставила флешку с видеообращением»: Появились новые подробности исчезновения 16-летней Александры Кузнецовой

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-18T17:11:27+03:00

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Нижегородские следователи расследуют уголовное дело по факту бесследного исчезновения 16-летней девушки. Она пропала 13 августа 2018 года. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Согласно информации, девушка оставила флеш-карту с видеообращением, в котором сообщила, что причиной ухода из дома являются постоянные конфликты родителей.

Напомним, 13 августа около 13:00 16-летняя Александра Кузнецова ушла из дома, расположенного на улице Автомеханическая Автозаводского района. До настоящего времени о местонахождении девушки ничего не известно.

Нижегородка была одета в синюю джинсовую куртку, джинсовые брюки, черные балетки. При себе она имела рюкзак розового цвета, смартфон «Huawei», паспорт на свое имя.

Приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост – 170 см, плотного телосложения, волосы длинные русые. Особые приметы: на шее с правой стороны родимое пятно.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями по телефону: 8-920-069-51-86 (круглосуточно), либо сообщить в полицию по телефону 02.

Информация о том, что Александра пропала, появилась только в середине сентября, потому что до этого родные не не давали разрешения на распространении ориентировок.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор ищут 13-летнюю Машу Ложкареву и 9-летнюю Машу Люлину. Первая пропала 1 августа в СНТ "Борок" в Кстовском районе, а вторая - 20 августа в Богородске.