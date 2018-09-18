СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-18T14:50:02+03:00

В Нижнем Новгороде разыскивают пропавшую месяц назад 16-летнюю Александру Кузнецову Фото: СОЦСЕТИ

До сегодняшнего дня родные девушки не давали разрешения на распространении ориентировок

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 13 августа пропала 16-летняя Александра Кузнецова. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт».

Согласно информации, ранее родные девушки не давали разрешения на распространении ориентировок. С чем это связано – неизвестно. Целый месяц Александру искали без ориентировок.

13 августа 2018 года 16-летняя нижегородка вышла из дома, с тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы светлые, глаза серо-голубые. Она была одета в темно-синие джинсы, синюю джинсовую куртку и чёрные балетки.

Любую информацию о местонахождении Александры просим сообщать волонтерам по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, в Нижегородской области до сих пор ищут 13-летнюю Машу Ложкареву и 9-летнюю Машу Люлину. Первая пропала 1 августа в СНТ "Борок" в Кстовском районе, а вторая - 20 августа в Богородске.