2018-09-04T15:28:01+03:00
Звезды

Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова сильно прибавила в весе

Скандальная блондинка наела лишние кило во время поездки в Италию
Анастасия НАЗАРОВА
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Несостоявшаяся невеста Егора Крида сообщила, что лишние кило ушли в бока и попуНесостоявшаяся невеста Егора Крида сообщила, что лишние кило ушли в бока и попуФото: СОЦСЕТИ
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Несостоявшаяся невеста Егора Крида Анастасия Смирнова шокировала своих поклонников очередным откровением: во время поездки в Италию она набрала… пять килограммов!

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В солнечную Италию Анастасия Смирнова отправилась вместе со своим возлюбленным
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- Ем и не толстею - это не про меня, - написала звезда шоу «Холостяк» в своем микроблоге. - За десять дней я накопила в боках и попе пять кило. Ну а как по-другому в Италии? Как отказаться от настоящей пасты, пиццы и равиоли?

Скандальная нижегородка в очередной раз напомнила, что любит хорошенько поесть, при этом не важно где. Фраза Анастасии «вкусная еда - это жизнь» звучит как девиз. Ну а что, голодать она что ли приехала в самую вкусную страну в мире?

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Влюбленная парочка побывала в Венеции и Ватикане
28617 отметок «Нравится»111 комментариевInstagram

Любительница итальянской кухни советует попробовать в Позитано пиццу «Маргариту», в Риме - пасту «Карбонара» и пиццу «Прошутто крудо».

А еще знаменитая блондинка не скрывает, что любит выпить, Особенно ей по душе коктейли «Апероль Шприц» и «Беллини».

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Коктейль Bellini - изобретённый в Венеции в первой половине XX века
27867 отметок «Нравится»79 комментариевInstagram

- Более крепкий напиток в Италии - Амаретто. Диме (Молодой человек Анастасии. - Прим. ред.) он очень понравился, сказал, что лучше «Негрони». Ну и, конечно же, после ужина обязательно рюмочку лимончелло, самый популярный напиток Италии, - отметила Смирнова.

После такого аппетитного поста общественность задалась вопросом: как красавица Настя будет худеть после такого гастрономического отпуска?

- Настя, расскажи, как ты восстанавливаешь фигуру? - написала sofiazorenskaya.

- Очень интересно, как ты держишь себя в отличной форме? - поинтересовалась вдогонку elenamerhel.

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Доброе утро! Мы в Венеции.
33787 отметок «Нравится»218 комментариевInstagram

Кстати, Анастасия Смирнова как-то призналась, что не в силах отказаться от сладкого и мучного. И вообще «равняться на худых телочек глупо», считает знаменитость.

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