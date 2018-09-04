Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова сильно прибавила в весе
Несостоявшаяся невеста Егора Крида Анастасия Смирнова шокировала своих поклонников очередным откровением: во время поездки в Италию она набрала… пять килограммов!
- Ем и не толстею - это не про меня, - написала звезда шоу «Холостяк» в своем микроблоге. - За десять дней я накопила в боках и попе пять кило. Ну а как по-другому в Италии? Как отказаться от настоящей пасты, пиццы и равиоли?
Скандальная нижегородка в очередной раз напомнила, что любит хорошенько поесть, при этом не важно где. Фраза Анастасии «вкусная еда - это жизнь» звучит как девиз. Ну а что, голодать она что ли приехала в самую вкусную страну в мире?
Любительница итальянской кухни советует попробовать в Позитано пиццу «Маргариту», в Риме - пасту «Карбонара» и пиццу «Прошутто крудо».
А еще знаменитая блондинка не скрывает, что любит выпить, Особенно ей по душе коктейли «Апероль Шприц» и «Беллини».
- Более крепкий напиток в Италии - Амаретто. Диме (Молодой человек Анастасии. - Прим. ред.) он очень понравился, сказал, что лучше «Негрони». Ну и, конечно же, после ужина обязательно рюмочку лимончелло, самый популярный напиток Италии, - отметила Смирнова.
После такого аппетитного поста общественность задалась вопросом: как красавица Настя будет худеть после такого гастрономического отпуска?
- Настя, расскажи, как ты восстанавливаешь фигуру? - написала sofiazorenskaya.
- Очень интересно, как ты держишь себя в отличной форме? - поинтересовалась вдогонку elenamerhel.
Кстати, Анастасия Смирнова как-то призналась, что не в силах отказаться от сладкого и мучного. И вообще «равняться на худых телочек глупо», считает знаменитость.
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