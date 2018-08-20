Поклонники подозревают, что участница «Холостяка» Анастасия Смирнова тайно вышла замуж
Главная интриганка шестого сезона шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова изо всех сил дразнит поклонников в своем Инстаграме, то и дело выкладывая фотографии, на которых она в свадебном платье.
Буквально пару дней назад звезда реалити выложила загадочный пост с заголовком «Кому надо, тот поймет… Soon».
- Раньше я мечтала о пышной свадьбе, но сейчас для меня важна семейная атмосфера, только самые близкие, родные и мы, - написала нижегородка. - Вы просто не представляете, что испытываю, когда примеряю свадебное платье. Ощущение обморочного состояния.
В понедельник, 20 августа, девушка поделилась очередным «свадебным» постом. Причем, судя по геолокации, снимок в свадебном платье сделан Кутузовском ЗАГСе. Только непонятно, то ли это коммерческая фотосессия, то ли телезвезда и впрямь выскочила замуж.
- Говорила, что не будешь скрывать свадьбу? - прокомментировал свежий пост iu.lia1020.
- Мы так рады за тебя! – добавил пользователь reshetova_timati.
- Настя, счастья, крепкой семьи и бесконечной любви. И, конечно, много-много детишек, - пожелал sultankuramb.
При этом буквально неделю назад Анастасия прокомментировала свой шуточный пост «Стала женой», когда на камеру она вместе со своим бойфрендом обменялись пластиковыми кольцами.
- У некоторых чуть инсульт не произошел, - заявила девушка. - Многие поленились зайти в сториз и посмотреть наше «бракосочетание».
Неоднозначно на провокационные посты отреагировали не только фанаты экс-участницы «Холостяка», но и родственники.
- Звонил дедушка, начал аккуратно допрашивать, где я, что делаю. Я сначала не поняла, в чем дело. Но потом он сказал про кольца и свадьбу. Я ему объяснила, что это шутка. Я бы никогда в жизни не скрыла свое замужество и всю эту свадебную фигню, - заверила Смирнова.
А через несколько дней начала выкладывать фотографии в свадебном платье и всячески намекать, что замужество не за горами.
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