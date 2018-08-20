2018-08-20T17:54:22+03:00
Звезды

Поклонники подозревают, что участница «Холостяка» Анастасия Смирнова тайно вышла замуж

Девушка выложила фото в свадебном платье с подписью «Кому надо, тот поймет»
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Подписчики Анастасии в соцсетях вовсю желают молодоженам счастья и детишек побольшеПодписчики Анастасии в соцсетях вовсю желают молодоженам счастья и детишек побольшеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Главная интриганка шестого сезона шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова изо всех сил дразнит поклонников в своем Инстаграме, то и дело выкладывая фотографии, на которых она в свадебном платье.

Буквально пару дней назад звезда реалити выложила загадочный пост с заголовком «Кому надо, тот поймет… Soon».

- Раньше я мечтала о пышной свадьбе, но сейчас для меня важна семейная атмосфера, только самые близкие, родные и мы, - написала нижегородка. - Вы просто не представляете, что испытываю, когда примеряю свадебное платье. Ощущение обморочного состояния.

smirnova_anastasiasmirnova_anastasia
Пост Кому надо тот поймёт...Soon
43632 отметок «Нравится»1812 комментариевInstagram

В понедельник, 20 августа, девушка поделилась очередным «свадебным» постом. Причем, судя по геолокации, снимок в свадебном платье сделан Кутузовском ЗАГСе. Только непонятно, то ли это коммерческая фотосессия, то ли телезвезда и впрямь выскочила замуж.

- Говорила, что не будешь скрывать свадьбу? - прокомментировал свежий пост iu.lia1020.

- Мы так рады за тебя! – добавил пользователь reshetova_timati.

- Настя, счастья, крепкой семьи и бесконечной любви. И, конечно, много-много детишек, - пожелал sultankuramb.

smirnova_anastasiasmirnova_anastasia
Вчера решили срочно связать себя узами брака
54168 отметок «Нравится»358 комментариевInstagram

При этом буквально неделю назад Анастасия прокомментировала свой шуточный пост «Стала женой», когда на камеру она вместе со своим бойфрендом обменялись пластиковыми кольцами.

- У некоторых чуть инсульт не произошел, - заявила девушка. - Многие поленились зайти в сториз и посмотреть наше «бракосочетание».

Неоднозначно на провокационные посты отреагировали не только фанаты экс-участницы «Холостяка», но и родственники.

- Звонил дедушка, начал аккуратно допрашивать, где я, что делаю. Я сначала не поняла, в чем дело. Но потом он сказал про кольца и свадьбу. Я ему объяснила, что это шутка. Я бы никогда в жизни не скрыла свое замужество и всю эту свадебную фигню, - заверила Смирнова.

А через несколько дней начала выкладывать фотографии в свадебном платье и всячески намекать, что замужество не за горами.

smirnova_anastasiasmirnova_anastasia
Сколько шумихи вызвал шуточный пост "Стала женой"
56988 отметок «Нравится»379 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участница «Холостяка» Анастасия Смирнова: «Кухарка – это не про меня»

Нижегородка рассказала, чем любит заниматься по ночам и почему готовка для нее – настоящая пытка (подробности)

Звезда шоу «Холостяк» рассказала всю «правду» о своем новом мужчине

Подписчики просят показать фото возлюбленного, чем немало раздражают девушку (подробности)

«Равняться на худых телочек глупо»: участница «Холостяка» рассказала об отношении к здоровой пище

Телезвезда Анастасия Смирнова не в силах отказаться от сладкого и мучного (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин: «Арзамас должен стать центром туристического потока»
Из-за хоккейных матчей в Нижнем Новгороде перекроют улицу Лоскутова
Яушев: «Большинство нижегородцев просят продлить метро в Сормово»
Яушев: «Еще шесть составов нижегородского метро нуждаются в капремонте»
В Нижегородской области ожидается сильный ветер и гроза
Поездка на мотоцикле обернулась комой для жительницы Нижегородской области
Врачи «поезда здоровья» провели порядка 13 тысяч консультаций на севере Нижегородской области
Глеб Никитин посетил «Арзамасский машиностроительный завод» и НПП «Темп-Авиа»
Маршрут №Т-209 «ЖК «Окский берег» автовокзал Щербинки» стал социальным
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на три процента
50 миллионов рублей получит Нижегородская область на «Социальное такси»
На двухлетней девочке в Нижегородской области загорелась одежда
Мать-бродяжка из Нижегородской области обязана отработать 300 часов
Нижегородскую область включили в маршрут веломарафона для слабовидящих спортсменов