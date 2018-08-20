Поклонники подозревают, что участница «Холостяка» Анастасия Смирнова тайно вышла замуж

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-20T17:54:22+03:00

Девушка выложила фото в свадебном платье с подписью «Кому надо, тот поймет»

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Главная интриганка шестого сезона шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова изо всех сил дразнит поклонников в своем Инстаграме, то и дело выкладывая фотографии, на которых она в свадебном платье.

Буквально пару дней назад звезда реалити выложила загадочный пост с заголовком «Кому надо, тот поймет… Soon».

- Раньше я мечтала о пышной свадьбе, но сейчас для меня важна семейная атмосфера, только самые близкие, родные и мы, - написала нижегородка. - Вы просто не представляете, что испытываю, когда примеряю свадебное платье. Ощущение обморочного состояния.

smirnova_anastasia Пост Кому надо тот поймёт...Soon

В понедельник, 20 августа, девушка поделилась очередным «свадебным» постом. Причем, судя по геолокации, снимок в свадебном платье сделан Кутузовском ЗАГСе. Только непонятно, то ли это коммерческая фотосессия, то ли телезвезда и впрямь выскочила замуж.

- Говорила, что не будешь скрывать свадьбу? - прокомментировал свежий пост iu.lia1020.

- Мы так рады за тебя! – добавил пользователь reshetova_timati.

- Настя, счастья, крепкой семьи и бесконечной любви. И, конечно, много-много детишек, - пожелал sultankuramb.

smirnova_anastasia Вчера решили срочно связать себя узами брака

При этом буквально неделю назад Анастасия прокомментировала свой шуточный пост «Стала женой», когда на камеру она вместе со своим бойфрендом обменялись пластиковыми кольцами.

- У некоторых чуть инсульт не произошел, - заявила девушка. - Многие поленились зайти в сториз и посмотреть наше «бракосочетание».

Неоднозначно на провокационные посты отреагировали не только фанаты экс-участницы «Холостяка», но и родственники.

- Звонил дедушка, начал аккуратно допрашивать, где я, что делаю. Я сначала не поняла, в чем дело. Но потом он сказал про кольца и свадьбу. Я ему объяснила, что это шутка. Я бы никогда в жизни не скрыла свое замужество и всю эту свадебную фигню, - заверила Смирнова.

А через несколько дней начала выкладывать фотографии в свадебном платье и всячески намекать, что замужество не за горами.

smirnova_anastasia Сколько шумихи вызвал шуточный пост "Стала женой"

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