«Равняться на худых телочек глупо»: участница «Холостяка» рассказала об отношении к здоровой пище
Участница скандальных телешоу «Каникулы в Мексике», «Дом-2» и «Холостяк» Анастасия Смирнова все чаще стала откровенничать в своем микроблоге Instagram. Вот и последний пост приятно удивил ее подписчиков. Речь в нем шла о вкусовых предпочтениях знаменитой нижегородки.
– Я люблю поесть и не вижу смысла придерживаться здорового питания, – ошарашила блондинка. – Можно с ума сойти, если есть одни листья, овощи, курицу на пару, супчики на воде…
Анастасия уверена, что если организм требует мяса – надо его есть! То же касается хлеба, сладкого, соленого и так далее. В общем, звезда «Холостяка» придерживается простого правила: лучше один раз хорошенько поесть, чем по пять раз в день жевать листья или морковку.
А дальше стройная красавица выдала, что не считает себя худой, да и не стремится к худобе. Правда, все равно старается не злоупотреблять жирными продуктами, а то сразу становится прыщавым подростком.– Кто-то сказал, что после еды нельзя ложиться спать. Бред все это! Я после еды люблю часик вздремнуть, – продолжает Смирнова.
– Я не пропагандирую неправильное питание ил фаст-фуд! Просто хочу, чтоб вы не отказывали себе ни в чем. Без еды мы умрем, а голоданием можно навредить желудку, – заявила нижегородка. – Равняться на худых телочек из Instagram, которые за правильное питание, глупо. Так как многие уменьшают себя и разглаживают тело в Facetune. А на самом деле за обе щеки едят картошку фри.
Напоследок Настя Смирнова призвала заниматься спортом и больше ходить. Хороший совет, одобряем.
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