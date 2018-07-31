«Равняться на худых телочек глупо»: участница «Холостяка» рассказала об отношении к здоровой пище

31 Июль 12:59 2018-07-31T14:58:41+03:00

Кто бы мог подумать, что стройная красавица любит хорошенько поесть Фото: СОЦСЕТИ

Телезвезда Анастасия Смирнова не в силах отказаться от сладкого и мучного

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Участница скандальных телешоу «Каникулы в Мексике», «Дом-2» и «Холостяк» Анастасия Смирнова все чаще стала откровенничать в своем микроблоге Instagram. Вот и последний пост приятно удивил ее подписчиков. Речь в нем шла о вкусовых предпочтениях знаменитой нижегородки.

– Я люблю поесть и не вижу смысла придерживаться здорового питания, – ошарашила блондинка. – Можно с ума сойти, если есть одни листья, овощи, курицу на пару, супчики на воде…

smirnova_anastasia Захотелось немного откровенности в фото... Не смогла выбрать одну фотографию , поэтому выложила две. Листай -Какая лучше ? 1 или 2?

Анастасия уверена, что если организм требует мяса – надо его есть! То же касается хлеба, сладкого, соленого и так далее. В общем, звезда «Холостяка» придерживается простого правила: лучше один раз хорошенько поесть, чем по пять раз в день жевать листья или морковку.

А дальше стройная красавица выдала, что не считает себя худой, да и не стремится к худобе. Правда, все равно старается не злоупотреблять жирными продуктами, а то сразу становится прыщавым подростком.– Кто-то сказал, что после еды нельзя ложиться спать. Бред все это! Я после еды люблю часик вздремнуть, – продолжает Смирнова.

smirnova_anastasia В Стамбул на машине или в Варну?

– Я не пропагандирую неправильное питание ил фаст-фуд! Просто хочу, чтоб вы не отказывали себе ни в чем. Без еды мы умрем, а голоданием можно навредить желудку, – заявила нижегородка. – Равняться на худых телочек из Instagram, которые за правильное питание, глупо. Так как многие уменьшают себя и разглаживают тело в Facetune. А на самом деле за обе щеки едят картошку фри.

Напоследок Настя Смирнова призвала заниматься спортом и больше ходить. Хороший совет, одобряем.

smirnova_anastasia Во мне живет 2 человека : Злая сучка и Добрая девочка Я по знаку зодиака Близнецы , самый непредсказуемый и опасный знак, но жизнь с близнецами очень эмоциональная и насыщенная. Поверьте , он не скучает со мной, но боится поседеть раньше времени А Вы кто по знаку зодиака ? Верите в гороскоп ? / NEW PHOTO BY @kristiwhite STYLIST @maxoyni MUAH @lera_make_up /

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