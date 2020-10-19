Нижегородский стрелок готовил массовое убийство два года назад

Из-за нижегородского стрелка под следствием оказался инспектор по делам несовершеннолетних. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В деле нижегородского стрелка Данилы Монахова, устроившего кровавую бойню в поселке Большеорловский Богородского района, появляется все больше и больше фигурантов. Сегодня было возбуждено уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних. В марте 2019 года он отказал в возбуждении уголовного дела в отношении Монахова, несмотря на наличие весьма веских оснований для этого.

- Инспектора по делам несовершеннолетних по Ленинскому району обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемая грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона, принимая решение по доследственной проверке по делу Данилы Монахова. Несмотря на то, что в его действиях были признаки «Покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом», она отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие событий какого-либо преступления.

В деле нижегородского стрелка Данилы Монахова появляется все больше и больше фигурантов Фото: СОЦСЕТИ

К слову, за сегодняшний день это уже второе уголовное дело в связи с этим инцидентом. Несколько часов назад был арестован врач, выдавший справку нижегородскому стрелку для получения разрешения на ношение огнестрельного оружия.

- Специалист, выдавший справку Даниле Монахову, арестован, - сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. – Его подозревают в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, трагедия произошла днем 12 октября. 18-летний Данила Монахов сначала ранил родную бабушку, у которой гостил, а потом принялся за случайных прохожих. В результате три человека были убиты, еще трое получили серьезные ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле под Нижним Новгородом

Двоих из них перевезли в областную больницу имени Семашко (подробности)

Как ищут нижегородского стрелка, убившего троих человек: онлайн-трансляция с места событий

Онлайн-трансляция с места поисков нижегородского стрелка, убившего троих человек (подробности)

Родственник стрелка, убившего трех человек в Нижнем Новгороде: «Бабушка его учиться отправляла, а он не хотел возвращаться домой»

По словам близких Данила Монахова, у него были пристрастия к компьютерным играм и охоте на уток(подробности)

«Бабушка не давала уйти с ружьем»: почему нижегородский стрелок Данил Монахов устроил бойню на остановке

Знакомые и родственники подозреваемого в массовом убийстве рассказали, что могло сподвигнуть его на такой страшный поступок (подробности)