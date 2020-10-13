«Увидела направленное на себя ружье»: Очевидцы рассказали, как прятались от нижегородского стрелка

Очевидцы рассказали, как прятались от нижегородского стрелка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Небольшой поселок Большеорловский под Нижним Новгородом ничем не отличается от других поселков городского типа – трехэтажные панельки вперемешку с частными домами, крохотный детсад и школа. Вот, пожалуй, и все достопримечательности поселка с населением в тысячу человек. Здесь все знают друг друга до седьмого колена и запросто заходят к соседям за солью. Однако 12 октября спокойная и размеренная сельская жизнь была нарушена звуками выстрелов 18-летнего Данилы Монахова, которого интернет окрестил «нижегородским стрелком». С тех пор о Большеорловском узнали по всей стране.

«Побежала поторопить внука»

То, что здесь произошло ЧП, видно еще на подъезде к поселку – на дорогах выставлены машины Росгвардии и полиции. Рядом со злополучной остановкой, где накануне расстреляли троих человек, и вовсе выставлен своеобразный блокпост – весь периметр перетянут лентами и дежурит полицейский патруль из нескольких автомобилей.

- Нечего, нечего здесь стоять, - прикрикивают полицейские на то и дело подбегающих зевак. – На что здесь смотреть?

Рядом с остановкой оборудован целый блокпост. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Небольшая территория за остановкой и стала главным местом действия вчерашней расправы. Отсюда до трехэтажной хрущевки, где живет бабушка «стрелка», всего каких-то метров двадцать.

- Вся эта жуткая история произошла у меня на глазах, - признается местная жительница Татьяна. – Галина как раз провожала внука на остановку, он собирался возвращаться в город. Но вдруг попросил у нее ключи – мол, ехать-то далеко, а ему в туалет надо. Вскоре показался автобус. Галя махнула водителю: «Погоди немного!», а сама бросилась поторопить внука. Он как раз вывернулся из-за угла.

То, что произошло дальше, местные жители не видели даже в американских боевиках. Одетый во все черное и с ружьем наперевес, Данила выпустил в пенсионерку несколько пуль, а потом принялся палить во все, что движется.

«Долго боялись подняться»

- Он стрелял всюду – по остановке, по автобусу, по дому, - с ужасом вспоминают местные жители. – Видите, следы от пуль на балконе? Это тоже он стрелял! Ладно, хозяйка квартиры в это время спала дома, а то он и ее мог бы запросто застрелить.

На балконе и окнах остались следы от пуль. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Расправившись с людьми на остановке, 18-летний стрелок пошел дальше по улице. Ему на глаза попались трое мужчин, стоявшие возле погреба. Следующие пули он выпустил в них – двое убиты на месте, еще один ранен.

- Я как раз собиралась идти гулять с детьми, когда выглянула в окно и увидела направленное на себя ружье, – вспоминает местная жительница Любовь. – К счастью, я успела вовремя среагировать – и бросилась на пол, рядом уложила детей. Видимо, вскоре он куда-то убежал. Но мы еще долго боялись подняться. Самое страшно, что один ребенок был в детсаду, и мне надо было за ним идти. А тут поползли слухи, что он прячется где-то между детсадом и школой. Представляете, каково мне было?

«Не вставал из-за компьютера и не расставался с собакой»

18-летний Данила бабушку навещал нечасто. За последние четыре года здесь его видели пару раз и то, только когда он приезжал с отцом охотиться на уток. Ни с кем из местных он не общался.

Следы крови на месте убийства остались до сих пор. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Галина просила на него не обижаться – типа он всегда такой молчаливый и нелюдимый, - рассказывают соседи. – Ну, мы к нему и не лезли. Он часами не вставал из-за компьютера. Правда, очень любил свою собаку – она у него совсем крохотная, карманная. Так он с ней никогда не расставался, даже спал с ней.

Тем не менее, никто из местных даже предположить не мог, что нелюдимый подросток способен на такое. По-настоящему весь масштаб бедствия они оценили уже после того, как случилась катастрофа.

- Всю ночь в поселок были закрыты все въезды и выезды, - рассказал «Комсомолке» Артем К. – Из домов никто старался не выходить – мало ли, где он окажется. Над домами летали коптеры с тепловизорами. Омоновцев согнали видимо-невидимо. В общем, веселенькая была ночка!

До лесных посадок отсюда рукой подать. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Отыскать подростка смогли только утром. Уже мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой в 200 метрах от места происшествия. При себе у него были найдены два ружья и целый магазин патронов. Сейчас по факту массового расстрела людей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Расследование этого дела продолжается.

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