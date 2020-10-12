Как ищут нижегородского стрелка, убившего троих человек: онлайн-трансляция с места событий Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Запускаем онлайн-трансляцию с места поисков нижегородского стрелка, убившего троих человек в Борском районе Нижегородской области.

Напомним, страшная трагедия произошла сегодня около четырех часов дня. Молодой человек приехал в гости к своей бабушке, однако между ними возникла ссора. Он схватился за ружье и тяжело ранил ее. После этого он выбежал на улицу и принялся палить по автобусной остановке. В результате три человека были убиты. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Сам молодой человек после обстрела убежал в сторону леса.

Сейчас к его поискам привлечены сотрудники ОМОНа и СОБРа, в том числе будет задействован авиационный отряд.

- Сейчас в населённый пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска.

Тем временем врачи борются за жизнь троих раненых в результате этого происшествия. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один – в крайне тяжелом состоянии.