Медики рассказали о состоянии троих пострадавших при обстреле под Нижним Новгородом Фото: Александр ГЛУЗ

Нижегородские медики продолжают бороться за жизнь пострадавших при обстреле под Нижним Новгородом. Напомним, около четырех часов дня 18-летний Даниил М. в Борском районе сначала ранил свою бабушку, а потом выбежал на улицу и принялся палить по случайным прохожим. В результате три человека погибли. Еще трое ранены. Об их состоянии рассказали в региональном минздраве.

- Одна из пострадавших – женщина, крайне тяжелая, - пояснил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Множественные огнестрельные ранения органов брюшнои полости. Сейчас ей делают операцию. С ней работает бригада хирургов из нескольких больниц. У нее массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия.

Речь идет о бабушке нижегородского стрелка. По данным источника "КП", ей пришлось ампутировать руку. Еще двоих пострадавших перевезли из Борской ЦРБ в областную больницу имени Семашко. К счастью, эвакуацию они перенесли нормально.

- Одна из них – женщина в тяжелом состоянии, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. - Огнестрельное ранение органов брюшнои полости. Стабилизирована. Переведена в областную больницу им Н.А. Семашко. Эвакуация завершилась без ухудшения. Пациентка доставлена в операционную. Началась операция. Также в областную больницу имени Семашко доставлен мужчина в состоянии средней тяжести. У него огнестрельное ранение ног. Стабилизирован.

Спустя час после трагедии на базе ЦРБ был развернут медицинскии оперативныи штаб. К его работе подключены главные специалисты по профилям. Также всем пострадавшим и родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

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