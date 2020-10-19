Суд арестовал врача, выдавшего справку нижегородскому стрелку

Полиция арестовала врача, выдавшего справку нижегородскому стрелку. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде продолжается расследование дела о массовом расстреле людей в поселке Большеорловский Борского района. На этот раз был арестован врач, выдавший справку нижегородскому стрелку.

Напомним, трагедия произошла днем 12 октября. 18-летний Данила Монахов сначала ранил родную бабушку, у которой гостил, а потом принялся за случайных прохожих. В результате три человека были убиты, еще трое получили серьезные ранения. Как выяснилось в ходе расследования, в сентябре 2020 года молодой человек получил разрешение на ношение охотничьего огнестрельного оружия. И это при том, что молодой человек стоял на внутришкольном учете и ранее уже неоднократно говорил о покупке взрывчатки и массовом расстреле в родной школе. В связи с этим следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Местные жители до сих пор обходят стороной место расстрела людей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - рассказали тогда в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

И вот появились первые задержанные по этому делу. Сегодня суд арестовал врача, выдавшего медицинскую справку нижегородскому стрелку о разрешении на ношение оружия.

- Специалист, выдавший справку Даниле Монахову, арестован, - сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. – Его подозревают в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, сам нижегородский стрелок был найден мертвым на следующее утро после совершения преступления. По предварительным данным, он покончил с собой.

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