Дело по статье «Халатность» возбуждено из-за разрешения на ношение оружия нижегородскому стрелку

После кровавой расправы над случайными прохожими в Борском районе внимательно изучается каждая деталь жизни 18-летнего нижегородского стрелка. Особенно внимательно следователи изучают, каким образом он смог получить разрешение на ношение огнестрельного оружия.

- В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2019 года педагоги школы, в которой он учился, обратили внимание на его страницу в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ее негативное содержание дало основание подозревать его в приверженности к деструктивным движениям. Эта информация была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и в Центр по противодействию экстремизму. Кроме того, он наблюдался у врача из-за депрессивного состояния.

Но, несмотря на это, он сумел получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия.

- В связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - рассказали в ведомстве.