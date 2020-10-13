«Началась стрельба, и она упала»: Очевидцы рассказали, как нижегородский стрелок ранил свою бабушку.

Страшная трагедия произошла накануне в Нижегородской области – здесь в поселке Большеорловское Борского района 18-летний молодой человек сначала ранил свою бабушку, а потом принялся стрелять по случайным прохожим на автобусной остановке. Свидетелями этой жуткой истории стали десятки человек.

- Мы как раз приехали на автобусе из Рустая, когда это случилось, - рассказала очевидец происшествия. – Смотрим, из-за угла бежит его бабушка и машет водителю автобуса «Постой, постой!». Он остановился, а она метнулась за угол. Тут и началась стрельба. Смотрим, а она уже упала. Он начал по другим стрелять – как раз мужчина подвернулся. Мы упали на колени и кое-как заползли в первый подъезд. Говорят, что потом он начал расстреливать автобус. Но мы этого уже не видели.

По словам местных жителей, у 18-летнего стрелка довольно порядочная семья. Ни в каких инцидентах они замечены не были. Да и сам мальчик всегда был очень тихим.

- Единственное – это его увлечение компьютерными играми, - рассказывают местные жители. – Скорее всего, с этого все и началось.

После того, как 18-летний стрелок наповал убил троих местных жителей и ранил еще троих, он побежал в сторону ближайшего леса. Чтобы не допустить его обратно в поселок, к делу подключился бывший участковый.

- Я сразу позвонил во все инстанции, перекрыл движение, - вспоминает экс-участковый. – Я старался обезопасить эту территорию, чтобы он не вышел на поселок. Пока было светло, мы старались прочесать ближайшие окрестности. Ну, а когда стемнело, то уже ретировался.

Напомним, трагедия произошла накануне около четырех часов дня. В результате массового расстрела трое местных жителей были убиты. Еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сам 18-летний стрелок был найден мертвым утром 13 октября в 200 метрах от места происшествия. По предварительным данным, он покончил с собой.

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