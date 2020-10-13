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Нижегородского стрелка, убившего троих человек, нашли мертвым

Его тело было обнаружено недалеко от места преступления
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Нижегородского стрелка, убившего троих человек, нашли мертвым.

Нижегородского стрелка, убившего троих человек, нашли мертвым.

Фото: СОЦСЕТИ

Утром 13 октября 18-летнего Даниила Монахова, убившего троих человек и ранившего еще троих на остановке в Борском районе Нижегородской области, нашли мертвым недалеко от места преступления. Его тело было найдено в деревне Большеорловского, где он и учинил массовый расстрел. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Тело было найдено в 200 метрах от места преступления.

Тело было найдено в 200 метрах от места преступления.

На фотографиях, предоставленных источником "КП", видно, что тело найдено недалеко от забора и дома Рядом с ним рюкзак, вокруг тела обвязан магазин патронов.

- Тело нападавшего было обнаружено в деревне Большеорловское, - сообщили в региональном СУ СКР. – По предварительным данным, он покончил с собой.Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня 12 октября. Приехавший в гости к своей бабушке, 18-летний Даниил в Борском районе сначала ранил ее, а потом выбежал на улицу и принялся палить по случайным прохожим. В результате три человека погибли. Еще трое ранены. Сразу после массового расстрела он убежал в сторону ближайшего леса. Его поиски продолжались всю ночь. В них были задействованы сотрудники ОМОНа, СОБРа и военнослужащие. Также пришлось подключать авиационный отряд и специальную технику. Однако отыскать преступника удалось только под утро.

- Несмотря на тёмное время суток и экстремальную ситуацию, подозреваемый был вооружён и представлял реальную опасность, так как уже к этому моменту совершил ряд тяжких преступлений, его поиски продолжались всю ночь, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии. - К месту вероятного нахождения подозреваемого вышли ближе к утру. Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников решили дождаться, когда наступит светлое время.

В настоящее время по факту массового расстрела людей возбуждено уголовное дело «Убийство двух и более лиц». Сейчас расследование этого дела продолжается.

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