Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 сентября 2020 года: Свыше 30 тысяч зараженных и вымогательства у врачей. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе было выявлено 165 новых случаев заражения. По данным на 17 сентября, общее число зараженных в Нижегородской области увеличилось до 30 108 человек. Лидером по числу зараженных в Нижнем Новгороде остается Автозаводский и Ленинский районы. Тем временем в регионе растет число выздоровевших. За последние сутки из больниц были выписаны 216 человек. В результате, из более чем тридцати тысяч зараженных 26 754 человека уже выздоровели.

Представлена статистика заражений коронавирусом на 17 августа. Фото: Яндекс

По данным на 17 августа, уже в 103 классах в нижегородских школах объявлен карантин по коронавирусу. Полностью закрытыми на карантин остаются две нижегородские школы - № 6 в Выксе и школа в поселке Вареж Павловского района. Еще в 39 школах карантин введен в отдельных классах. Тем временем в Нижегородской области активизировались мошенники. Один из них звонил главным врачам нижегородских больниц и за «небольшую финансовую благодарность» обещал помочь в прохождении проверок. В настоящее время все мошенники уже вычислены и задержаны.

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