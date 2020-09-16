Мошенники вымогали деньги у главврачей нижегородских больниц

Утро 15 сентября в нижегородских больницах началось не с совещаний и не с обхода пациентов, а со звонка некоего Виталия Семеновича, который угрожал медикам проверками и вымогал у них деньги за благополучное разрешение вопроса. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Сегодня главврачам наших больниц позвонил неизвестный Виталий Семенович, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов. – Очень деловым голосом он объявил врачам, что к ним идет внепоановая проверка. Якобы даже я в курсе этого. Проверять грозился противопожарную безопасность и соблюдения антиковидных требований.

Виталий Семенович требовал заранее приготовить все документы и ждать ревизоров. Спустя некоторое время врачам позвонил уже другой голос и пообещал решить эту проблему за «символическую благодарность». К счастью, медики не растерялись и обратились в полицию. Тем удалось вычислить злоумышленников по номерам телефонов. Сейчас их личность уже установлена.

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