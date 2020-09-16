Более 26,7 тысячи нижегородцев излечились от коронавируса

По данным регионального минздрава, на 16 сентября 2020 года 26 754 жителей Нижегородской области, у которых был подтвержден «COVID-19», уже здоровы. За последние сутки выписано 216 человек. В ежедневной сводке по числу выписанных Нижегородская область занимает 2-е место среди российских регионов на сегодняшний день.

На 16 сентября в регионе выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом – 30 108 человек. Эта информация поступила от Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Более 1,7 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 1 тысячи человек лечится в больницах, 7 человек находятся в обсерваторах.

Кроме того, на сегодняшний день в Нижегородской области 832 165 человек сдали тесты на коронавирус. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,6% и достиг 25 981 человека на 100 тысяч населения. На территории Нижегородской области наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, ПИМУ и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».