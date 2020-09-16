103 класса закрыты на карантин по коронавирусу в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает расти число школ, в которых введены карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. По данным на 16 сентября, в регионе уже 41 такая школа. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- На сегодняшний день на карантин по коронавирусу закрыты 56 классов в 39 школах Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Еще две школы закрыты на карантин полностью – школа № 6 в Выксе и школа в поселке Вареж Павловского района. Таким образом, карантинные ограничения введены в 103 школах региона.

Одновременно с этим ограничения вводятся и в детских садах. На сегодняшний день карантин введен в 28 группах в 25 детских садах Среди них детсады Нижнего Новгорода, Сарова, Бора, Арзамаса, Дзержинска и других районных центров.

Кроме того, по данным на 16 сентября, в Нижегородской области закрыты на карантин 4 группы в трех учреждениях среднего профессионального образования.

Напомним, за минувшие сутки в регионе было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 в регионе превысило 30 тысяч человек.