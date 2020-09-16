30 108 зараженных коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Число зараженных коронавирусом нижегородцев превысило 30 тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 30 108 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В настоящее время около 1700 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Еще около тысячи человек находятся в больницах. Семь человек помещены в обсерваторы.

К счастью, растет в Нижегородской области и положительная статистика. За последние сутки, из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 216 человек.

По числу выписанных Нижегородская область занимает второе место среди российских регионов. По данным на 16 сентября, 26 754 жителя, переболевших коронавирусом, сейчас уже выписаны из больниц.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Хотя региональные власти уже заговорили о возможном ужесточении масочного режима. В то же время, как заверили «Комсомолку» в региональном минздраве, говорить о второй волне коронавируса сейчас нельзя, так как подъема уровня заболеваемости не зафиксировано.

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