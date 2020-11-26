«Требуем вышки»: Нижегородцы начали сбор подписей за пожизненное заключение предполагаемого убийцы 9-летней девочки

«Требуем вышки»: Нижегородцы начали собирать подписи за пожизненное заключение убийцы 9-летней девочки. Фото: СОЦСЕТИ

Жители города Бор Нижегородской области начали собирать подписи за пожизненное заключение для предполагаемого убийцы 9-летней девочки.

Напомним, чудовищное преступление произошло на Бору в 24 сентября 2020 года. Примерно в 17:00 она приехала на школьном автобусе на улицу Чапаева и после этого бесследно исчезла. Поиски ребенка продолжались несколько часов, после чего она была найдена убитой в безлюдном месте. Вскоре обнаружилось странное видео, на котором девочка вместе с неизвестным мужчиной идет в сторону пустыря. В нем соседи опознали бывшего сожителя ее матери. Им оказался рецидивист Павел Сурков по кличке «Пафик». Как выяснилось впоследствии, он встретил ребенка прямо возле школьного автобуса, отвел на пустырь и там задушил.

- Они жили какое-то время вместе с ее матерью, но потом поругались, и она от него ушла, вернулась в семью, - рассказал «Комсомолке» сосед убитой девочки. - Говорят, что он приезжал и угрожал, что отомстит.

Как оказалось, ранее мужчина был судим сразу по нескольким тяжким статьям: разбои, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью. Да и в тот день он уже успел наследить на Бору – до этого он убил молотком по голове свою 46-летнюю знакомую.

Тело малышки нашли только через несколько часов. Фото: СОЦСЕТИ

Свою вину мужчина так не признал. Однако пояснил, что на убийство ребенка пошел из-за аборта, сделанного бывшей сожительницей.

- Она была беременна от меня, но сделала выкидыш, - пояснил он журналистам. – Я не помню, как убил ребенка – был слишком пьян.

Сейчас мужчина находится под арестом. Расследование этого громкого уголовного дела еще продолжается. Однако местные жители уже начали сбор подписей на высшую меру для него.

Такие плакаты появились на Бору. ФОТО: "Нижний № 1"

- Сбор подписей в поддержку обращения по вынесению приговора в виде пожизненного заключения для убийцы Леры Пазухиной и Снежаны Фоменко, - такие плакаты появились на Бору. Сколько подписей уже собрано, пока неизвестно.

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