В Нижегородской области не утихают споры вокруг громкого убийства 37-летней Татьяны Тимофеевой мужем-тираном.Напомним, трагедия произошла вечером 18 декабря на улице Суетинской. Там известный бизнесмен на глазах у маленькой дочери сначала расстрелял жену, а потом свел счеты с жизнью. Пока следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, известный нижегородский писатель и блогер Таня Танк (Татьяна Кокина-Славина, автор книги «Бойся, я с тобой» - прим. Ред.) начала публиковать дневник убитой женщины. По ее словам, она еще 9 декабря передала ей свои записи и попросила распорядиться по своему усмотрению.- Мы познакомились в октябре 2019 года, - рассказала «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» сама писательница. – Она тогда еще не знала, кто я. Когда она стала рассказывать про побег от мужа, я поняла, что это прямо сюжет из моей книги про абьюзеров. Впоследствии на основе ее истории и с ее разрешения я написала много постов про подобные отношения. Последний раз мы виделись с ней 9 декабря. Ей нужно было на суд по разводу, и она оставила дочку у меня. В тот вечер Таня передала мне распечатку со своей историей с 2013 года и сказала, что я могу ее использовать и обнародовать по своему усмотрению.Ухаживал две недели и пропал на семь летЗа несколько часов до гибели Вячеслав оставил на своей странице в соцсети странный пост.- Запомните нас такими. 19 лет с первого до последнего поцелуя... Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. Счет 0:0. Но мы были счастливы. Всем добра. Берегите любовь.Прочитав этот пост, большинство нижегородцев подумали, что пара была вместе все 19 лет. Однако, по словам подруги, отношения их были куда сложнее.- Впервые они сблизились, когда ей было года 22-23. Все шло замечательно, но... после пары недель он пропал. Таня была удивлена, но выяснять ничего не стала, - пишет блогер. - И вот примерно через 7 лет он вновь всплыл. Оказалось, что он исчез, потому что... женился. Он рассказал Тане о немеркнущем чувстве к ней, при этом уважительно отзываясь о жене. Предстал перед Таней в образе бесконечно сожалеющего мужа и \\"старательного папы\\".Впервые девушка почувствовала неладное вскоре после свадьбы, уже будучи беременной.- Но первый настоящий ужас Таню объял, когда он посвятил ее в свои планы, - рассказывает блогер. - Он по телефону часто орал на бывшую жену. Теперь он отзывался о ней исключительно негативно. Однажды он выскочил за дверь с криком, что убьет ее нового мужа.Он регулярно стал рассуждать, что он ей отомстит, что все спланировал так, что его не заподозрят. Он вотрется к ним в доверие, а спустя 10 лет, когда на него уже никто не подумает, убьет. Он знает, как и где спрятать тело. Он давно был одержим желанием убийства.Считал дочь «неудавшимся комом»Спустя некоторое время Татьяна родила дочь. И тогда гнев супруга обрушился уже на нее. В малышке его раздражало все – смех, поведение, проявления ласки.- Сказал, что девочка это не человек, и надо будет мальчика, а это «неудавшийся ком», - писала Татьяна в своей исповеди, оставленной подруге. – Дочка его раздражает, и он постоянно кричит на нее страшным матом, что она не так идет, не так смеется. Дочка ведет себя, по его словам, отвратительно и омерзительно. Когда она бежала и встречала его с криком «Папочка!», обнимала его за ногу – он тряс ногой, сбрасывая ее, и говорил, чтобы она ушла от него.Отношения между самими супругами тоже осложнились. Порой он говорил такие вещи, которые не на шутку пугали девушку.- Вячеслав рассказывает, что у него есть кумир - человек, который убил и расчленил сына. Восхищается его выдержкой и самообладанием, - публикует блогер цитаты из дневника Татьяны. - Одновременно заявляет, что он бы меня тоже расчленил и знает, как меня разрезать и как вынести, как спрятать, чтобы не нашли. Впоследствии он не раз мне говорил, что представляет, как расчленяет меня.Побег начала готовить за девять месяцевЖизнь с Вячеславом становилась все более невыносимой. Едва ли не каждый день он закатывал дома скандалы и угрожал жене суицидом. Стало понятно, что оставаться с ним уже небезопасно, и Татьяна начала готовить пути отхода.- По рассказам Тани, с весны 2019 она готовила пути отхода. Втайне продавала добрачную квартиру, т.к. боялась сталкинга. Втайне купила новое жилье и делала ремонт, потихоньку вывозила вещи. Я с ней познакомилась в октябре 2019, когда ремонт шел полным ходом, - вспоминает Таня Танк. - Вы представляете, какую махину дел Таня провернула, чтобы спасти себя и дочь! Какую многоходовку выстроила, и как неуклонно следовала своей стратегии! Побег произошел 2 февраля 2020.На тот момент новый адрес Татьяны знали единицы. Однако Вячеслав то и дело звонил и умолял вернуться. Опасаясь его мести, он позволила ему встречаться с дочерью. Правда, ничего хорошего из этого не получилось.- Перед кружком он завел девочку в храм и начал грузить чувством вины. Что он умрет, и это будет на ее совести, поэтому она обязана убедить маму вернуться. И все это перед иконами, зная, что Таня и дочь – верующие, - рассказывает писательница. - После этой истории Таня отказала мужу во встречах с дочерью наедине - только при ней. Она предпринимала все меры предосторожности, чтобы он не выследил их новый адрес.Спрятал ребенка и угрожал суицидом31 мая Татьяна привезла к нему дочь. Однако в обещанное время ребенка он не вернул. Вместо этого он угрожал суицидом и пытался затащить жену в квартиру.- Я пишу заявление на побои, и что он увез ребенка и отказывается возвращать. Он пишет на меня заявление, что я не даю видеться с ребенком, - описывает Татьяна эту историю в своем дневнике. - Около 12 ночи он то ли испугался полиции, то ли приступ прошел, он сказал, что вернет дочь, если я пообещаю, что вернусь к нему. Я говорю: верни, потом поговорим. Мы едем к его родственникам, я забираю ее. А наутро обнаруживаю, что у меня у машины порезаны колеса.Подобные истории стали постоянными. Даже простые разговоры с отцом по интернету нередко заканчиваются у дочери истериками.- Уходя 9 декабря, Таня вручила мне распечатку своей истории. Она как всегда была собранной, здравомыслящей - и полной решимости закончить дело наилучшим образом, - вспоминает блогер. - А 19 декабря мне в квартиру позвонили. Это был Танин брат с женой. Они и сообщили о кошмаре, произошедшем 18 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзбивал жену и писал эротические сообщения 5-летней дочери: Знакомые рассказали о бизнесмене, убившем жену в центре Нижнего НовгородаПоследние полгода перепуганная женщина писала заявления в полицию, но дело так и не возбудили (подробности)Убивший жену и покончивший с собой в центре Нижнего Новгорода мужчина оказался известным бизнесменомМаленькая дочка пары осталась сиротой (подробности)В полиции объяснили, почему не предотвратили убийство нижегородки мужем-тираномЗнакомые убитой женщины рассказали, что ранее она обращалась за помощью в МВД (подробности)Застрелил в затылок на глазах у дочери: Родственники показали видео, сделанное за несколько минут до убийства нижегородки своим мужемМужчина предупредил супругу, что нанял киллеров, которые ликвидируют всю ее семью (подробности)