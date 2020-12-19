Убивший жену и покончивший с собой в центре Нижнего Новгорода мужчина оказался известным бизнесменом Фото: СОЦСЕТИ

Жуткая история произошла 18 декабря в центре Нижнего Новгорода – прямо посреди улицы мужчина сначала застрелил жену, а потом свел счеты с жизнью. И вот сегодня стала известна личность убийцы – им оказался 40-летний Вячеслав Тимофеев, долгие годы являвшийся директором по развитию детской футбольной школы «Volga Kids».

- Запомните нас такими. 19 лет с первого до последнего поцелуя... Сегодня финал. Гордыня сожрала обоих. Счет 0:0. Но мы были счастливы. Всем добра. Берегите любовь, - написал Вячеслав на своей странице в соцсети за пару часов до трагедии.

Известно, что в последнее время отношения между супругами не ладились – они находились в состоянии бракоразводного процесса.

Это послание нижегородец оставил на своей стене за пару часов до трагедии. Фото: СОЦСЕТИ

- По версии следствия, 40-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз выстрелил из пистолета в жену. От полученных травм 37-летняя женщина погибла на месте, после чего стрелявший покончил с собой, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали. Мы полагаем, что именно это обстоятельство и привело к трагедии.

Последние полгода Вячеслав действительно жил отдельно от семьи. Даже с маленькой дочкой он общался, в основном, по вайберу. На его стене в соцсети остались трогательные записи о дочери. Видно было, что он очень тяжело переживал разлуку с ней.

- Детства чистые глазенки! Лучший подарок для папы! Дочка нарисовала кошачью семью и своего «папу Рыжика», - поделился он рисунком вконтакте. - Вот говорят, мужчины не плачут, но я просто не могу сдержать слез, когда вижу ее милые глаза, и как она смотрит мне прямо в душу, выжигая все негативное и наполняя добром. В этом случае, я думаю, что даже мужчине можно плакать - это слезы любви и счастья от того, как я люблю Ее и горжусь ей! Моя (наша) Икона! Мой Ангел, дышу одной Тобой!

После этой трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые экспертизы.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибших.