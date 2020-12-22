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Застрелил в затылок на глазах у дочери: Родственники показали видео, сделанное за несколько минут до убийства нижегородки своим мужем

Мужчина предупредил супругу, что нанял киллеров, которые ликвидируют всю ее семью
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Родственники показали видео, сделанное за несколько минут до убийства бизнесменом своей жены в центре Нижнего Новгорода.

Родственники показали видео, сделанное за несколько минут до убийства бизнесменом своей жены в центре Нижнего Новгорода.

Фото: СОЦСЕТИ

Все новые жуткие подробности появляются в деле об убийстве бизнесменом своей жены в центре Нижнего Новгорода. Напомним, трагедия произошла на улице Суетинской вечером 18 декабря. Там бизнесмен сначала застрелил жену, а потом свел счеты с жизнью. Как оказалось, за несколько минут до гибели Татьяна начала снимать на видео свой разговор с мужем-тираном. Шокирующими кадрами родственники поделились с журналистами телепрограммы «Кстати».

- Ты отсюда живой не выйдешь, - спокойно предупреждает он супругу, держа в руке пистолет. – У меня приехала банда киллеров, которым заплачено много денег. Они ликвидируют всю твою семью. Ты можешь записывать это все, пусть это слушают – мне по барабану. Вот это кольцо от гранаты, здесь у меня граната (мужчина указывает на карман – прим. Ред.) Сейчас у нас с тобой есть еще пять минут. После этого я тебе расскажу, кто я и чем я занимаюсь. И улыбка у тебя с уст спадет.

Еще в феврале Татьяна убежала от супруга.

Еще в феврале Татьяна убежала от супруга.

Фото: СОЦСЕТИ

Татьяна пытается вразумить мужа и успокоить, уверяет, что не возражает против его общения с дочерью. Главное, чтобы ребенок был в безопасности. К слову, сама девочка гуляет на ледяной горке, всего в нескольких метрах от родителей. Как выяснится впоследствии, жуткая расправа над матерью произошла прямо у нее на глазах.

- Он ее застрелил в затылок, когда она уже уходила, - рассказала журналистам мать убитой нижегородки. – Она не оскорбляла его, вообще ничего. Когда ее привезли в приют, у нее вся курточка была в крови. Все это при ней все-таки произошло, и она лежала на матери и рыдала.

По словам родственников, Татьяна вместе с дочерью сбежала от мужа еще в феврале 2020 года, едва улучив какой-то час, пока его не было дома. В последнее время жизнь с ним стала невыносимой, а после ухода все стало еще хуже. Супруг избивал ее и постоянно угрожал.

- А мне муж угрожает, что он все сделает для того, чтобы не дать мне нормальной жизни, - рассказывала Татьяна друзьям. - Говорит, «ты потеряешь все самое ценное и дорогое, что у тебя все есть», что он все сделает для этого. Я на нервах похудела уже на два размера.

Все эти десять месяцев мужчина преследовал свою супругу.

Все эти десять месяцев мужчина преследовал свою супругу.

Фото: СОЦСЕТИ

А в последнее время началось и вовсе нечто странное – он принялся писать весьма двусмысленные сообщения своей пятилетней дочери. Скрин одного из них «Комсомолке» показали знакомые Татьяны.

- Люблю тебя всю, - писал отец малышке. - Каждый сантиметр твоего тела хочу расцеловать нежно-нежно, чтобы мурашки побежали от удовольствия у тебя. Желаю тебе доброй ночи. Ты сказочный ребеночек.

В связи с таким поведением мужа, женщина обращалась в правоохранительные органы. Однако реакции не последовало. Почему женщину не удалось спасти, накануне объяснили в полиции.

Такие сообщения Вячеслав присылал своей пятилетней дочери.

Такие сообщения Вячеслав присылал своей пятилетней дочери.

Фото: Личный архив героя публикации

- В органы внутренних дел женщина обратилась в конце мая с заявлением о нанесении ей телесных повреждений мужем, - пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области. - Неоднократные просьбы сотрудников полиции о прохождении экспертизы с целью установления причиненного вреда женщина проигнорировала. В связи с чем определить тяжесть физического вреда не представилось возможным и было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно впоследствии было утверждено надзорным ведомством. Второй раз женщина обратилась в полицию 7 декабря с заявлением о том, что дочери приходят, по ее мнению, двусмысленные сообщения от ее отца. По данному факту проводится проверка. Каких-либо иных обращений от женщины не поступало.

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