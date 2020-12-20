Избивал жену и писал эротические сообщения 5-летней дочери: Знакомые рассказали о бизнесмене, убившем жену в центре Нижнего Новгорода Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже второй день в Нижнем Новгороде не утихают разговоры о жуткой семейной трагедии – в самом центре города известный бизнесмен Вячеслав Т. сначала застрелил жену, а потом свел счеты с жизнью. Как оказалось, последние полгода женщина неоднократно обращалась за помощью в полицию, но никто так и не отреагировал.

- Сам Слава всегда пропадал на работе, а Таня оставалась одна с девочкой, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» подруга Татьяны Светлана. – Она даже свой бренд создала, потому что не было денег. Сначала делала браслеты, потом украшения, потом разработала собственный бренд. А до этого ей даже приходилось продавать на Avito дочкины вещи, чтобы хоть какие-то деньги у них с ребенком были. Сам Слава нередко поднимал на нее руку. Там было все – и побои, и унижения. Наконец, в этом году она решила с ним развестись.

Последние полгода перепуганная женщина постоянно писала заявления в полицию, но дело так и не возбудили. Фото: СОЦСЕТИ

После этого мужчина, будто совсем сорвался с цепи – нападал на нее, присылал сообщения с угрозами.

- А мне муж угрожает, что он все сделает для того, чтобы не дать мне нормальной жизни, - рассказывала Татьяна друзьям. - Говорит, «ты потеряешь все самое ценное и дорогое, что у тебя все есть», что он все сделает для этого. Я на нервах похудела уже на два размера.

Впрочем, опасалась женщина не только за себя. Еще больше ее пугали странные сообщения, которые он присылал дочери.

- Люблю тебя всю, - предоставили "КП" скрины переписки друзья Татьяны. - Каждый сантиметр твоего тела хочу расцеловать нежно-нежно, чтобы мурашки побежали от удовольствия у тебя. Желаю тебе доброй ночи. Ты сказочный ребеночек.

Такие сообщения приходили дочери.

За эти полгода женщина неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы. Однако в ответ там только разводили руками – пока развод не оформлен документально, все это лишь семейные разборки. И вот на днях эти разборки закончились трагедией – мужчина сначала застрелил жену, а затем покончил с собой. Известно, что разрешения на оружие у мужчины не было.

Пара была знакома 19 лет, но в последнее время отношения окончательно испортились. Фото: СОЦСЕТИ

После этой трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые экспертизы.

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