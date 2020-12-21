В полиции объяснили, почему не предотвратили убийство нижегородки мужем-тираном. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области не утихают страсти вокруг громкого убийства нижегородки собственным мужем. Напомним, трагедия произошла вечером 18 декабря на улице Суетинской. Там известный бизнесмен Вячеслав Т. сначала застрелил свою жену, а потом свел счеты с жизнью. Знакомые нижегородки рассказали, что последние полгода она жила в постоянном страхе. Он несколько раз избивал ее и постоянно угрожал. В связи с этими инцидентами она обращалась в полицию, но помощи так и не дождалась.

- Когда Таня решила подать на развод, он начал ей угрожать, - рассказала «Комсомолке» подруга убитой женщины Светлана. – Куда она только ни обращалась за это время – и в полицию, и в органы опеки. Но все без толку. Полицейские ей открыто говорили –«пока развод не оформлен, это просто семейные разборки».

Пара не жили вместе с февраля. Фото: СОЦСЕТИ

И вот сегодня в полиции объяснили, почему не смогли спасти убитую мужем нижегородку. По их данным, в полицию за последнее время она обращалась дважды.

- В органы внутренних дел женщина обратилась в конце мая с заявлением о нанесении ей телесных повреждений мужем, - пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области. - Неоднократные просьбы сотрудников полиции о прохождении экспертизы с целью установления причиненного вреда женщина проигнорировала. В связи с чем определить тяжесть физического вреда не представилось возможным и было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно впоследствии было утверждено надзорным ведомством. Второй раз женщина обратилась в полицию 7 декабря с заявлением о том, что дочери приходят, по ее мнению, двусмысленные сообщения от ее отца. По данному факту проводится проверка. Каких-либо иных обращений от женщины не поступало.

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