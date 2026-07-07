Огромная очередь выстроилась перед АЗС на площади Комсомольской. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На Комсомольской площади в Нижнем Новгороде водители стоят в пробках по несколько часов в ожидании бензина. О ситуации сообщается на Яндекс.Картах.

Водители создали очередь и заняли несколько полос, что осложняет проезд. Некоторые стоят в ожидании бензина по два часа.

Дополнительные трудности в передвижении вызваны перекрытием дорожного участка. Напомним, что Комсомольское шоссе в районе одноименной площади перекрыли до 5 августа.

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел штаб по борьбе с дефицитом топлива в регионе, по итогам которого был выработан ряд мер, таких как увеличение поставок бензина, повышение лимитов и отпуск топливы по QR-кодам.

Ранее Глеб Никитин анонсировал создание интерактивной карты заправок, где можно будет в режиме реального времени отслеживать наличие топлива и очередей.