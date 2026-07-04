Интерактивную карту заправок создадут в Нижегородской области

Интерактивную карту бензина создадут в Нижегородской области. Фото: Анастасия Варданян

В Нижегородской области планируют запустить новый сервис для автомобилистов — интерактивную карту заправок, где будет отображаться наличие топлива и очереди. Решение принято на фоне острого дефицита бензина, сложившегося в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

- За последние три дня поставки бензина АИ 92 и 95 на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Одновременно спрос на него вырос на 60-70%. На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, вызванного снижением предложения и ажиотажным спросом, - написал Никитин в своих соцсетях.

На интерактивной карте водители смогут не только отслеживать ситуацию на заправках, но и самостоятельно информировать о наличии или отсутствии очередей. Это позволит автолюбителям выбирать обеспеченные станции и экономить время.

Никитин подчеркнул, что общественный транспорт, скорая помощь и коммунальная техника обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Также он сообщил, что в понедельник состоится оперативный штаб по ситуации с бензином. В случае, если баланс поставок не будет восстановлен, власти примут дополнительные меры, о которых обещали объявить отдельно.