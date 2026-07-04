Дорогу на Комсомольской площади в Нижнем Новгороде перекроют до 5 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде Комсомольское шоссе в районе одноименной площади перекроют до 5 августа. Мера связана с проведением работ на трамвайных путях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения коснутся участка на пересечении трамвайных путей с Комсомольским шоссе и одноименной площадью. Ограничение будет действовать с 6:00 5 июля до 5 августа. Из-за того, что работы проводятся в два этапа, схемы проезда будут отличаться.

Первый этап продлится с 5 по 20 июля – движение частично ограничат по двум правым полосам. Второй этап начнется 21 июля и продлится до конца срока работ – движение для транспорта будет ограничено по двум левым полосам Комсомольского шоссе.

Водителей призывают быть внимательными на дороге и обращать внимание на дорожные знаки.