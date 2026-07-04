5500 человек остаются без электричества после урагана в Арзамасском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 23:00 4 июля без света в Арзамасском районе остаются около 5500 человек после мощного урагана, который прошел еще днем. Об этом сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Энергетикам уже удалось восстановить подачу электроэнергии в населенных пунктах Берёзовка, Шерстино, Кожино, Чуварлейка, а также частично в Красном. Подано напряжение на Коваксу, Никольское и Пиявочное по линии 10 кВ.

Однако все еще сохраняются серьезные проблемы в Водоватове, Большом Туманове, Пятницах, Замятине, Абрамове, Кирилловке, Кичанзине, Слизневе, Веригине, Мерлине. Частично без света остаются Чернуха, улица Молодёжная в Бебяеве, а также отдельные улицы в Шатовке. По другим населенным пунктам информация уточняется по мере поступления заявок.

Аварийные бригады Россетей оперативно прибыли на усиление из Перевоза, Шатков и Уреня для сокращения сроков восстановительных работ. В настоящее время специалисты в первую очередь занимаются линиями 10 кВ, которые питают населенные пункты в целом. После этого переходят к заявкам по линиям 0,4 кВ — они отвечают за подачу электричества на конкретные улицы и дома.

Непогода бушевала в Нижегородской области днем 4 июля. Больше всего досталось Арзамасскому району: там шквалистый ветер валил деревья, обрывал провода и срывал крыши с домов. К сожалению, не обошлось без жертв: при обрушении конструкций строящегося коттеджа на крышу соседнего жилого дома погибла маленькая девочка.