Маленькая девочка погибла из-за урагана в Арзамасском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Выездное Арзамасского района во время урагана погибла маленькая девочка. Об этом сообщил глава города Александр Щелоков.

По его словам, на жилой дом упала часть конструкций, что привело к гибели ребенка. «Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. Упала часть конструкций дома на крышу. Соболезнования родным и близким. Больно», — написал мэр.

Непогода, обрушившаяся на регион 4 июля, сопровождалась шквалистым ветром и сильными дождями. В результате стихии в Арзамасе и населённых пунктах района зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения, повалены деревья, в сёлах у некоторых домов вскрылись крыши.

Бригады Арзамасского РЭС и соседних районов готовятся к восстановительным работам, уже понятно, что потребуются дополнительные силы. Щелоков призвал жителей сообщать об отключениях света и адресах на его странице «ВКонтакте» для оперативной помощи экстренных служб.