Массовые отключения электричества произошли в Арзамасе из-за урагана. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Шквалистый ветер, обрушившийся на Арзамас и Арзамасский район 4 июля, привел к серьезным нарушениям в системе энергоснабжения. Как сообщил глава города Александр Щелоков, фиксируются многочисленные отключения света как в самом Арзамасе, так и в населенных пунктах района.

Стихия, сопровождавшаяся сильными порывами ветра и дождями, повалила деревья, в некоторых сёлах у домов оказались вскрыты крыши. К устранению последствий готовятся бригады Арзамасского РЭС и соседних районов, уже понятно, что потребуются дополнительные силы.

К сожалению, не обошлось без жертв. В поселке Выездное погибла маленькая девочка, когда часть конструкций обрушилась на жилой дом.