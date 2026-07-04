Мощный ураган прошел в Арзамасе 4 июля. Фото: Екатерина Цыкалова

Непогода обрушилась на Нижегородскую область днем 4 июля. Синоптики заранее предупреждали о грозах, ливнях, граде и шквалистом ветре с порывами до 23 метров в секунду. В областном центре и большинстве районов прошёл сильный дождь, но серьезных последствий удалось избежать. Основной удар стихия нанесла по Арзамасу и его окрестностям, расположенным в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Рассказываем о последствиях урагана в Арзамасе 4 июля 2026.

Ураган в Нижегородской области: хронология событий

О приближении опасной погоды синоптики предупредили заранее — экстренное сообщение о надвигающихся ливнях, граде и шквалистом ветре появилось утром 4 июля. К середине дня стихия достигла пика: порывы ветра повалили деревья, повредили линии электропередачи и кровли домов.

Шквалистый ветер, обрушившийся на Арзамас и Арзамасский район, привел к серьезным нарушениям в системе энергоснабжения. Как сообщил глава города Александр Щелоков, фиксируются многочисленные отключения света как в самом Арзамасе, так и в населенных пунктах района. В некоторых сёлах у домов оказались вскрыты крыши, повалены деревья.

Над устранением последствий работают бригады Арзамасского РЭС и соседних районов.

- Уже понятно, что потребуются дополнительные силы, - сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Жертвы урагана в Арзамасе: погибла маленькая девочка

К сожалению, не обошлось без жертв. Ураган 4 июля в Арзамасе унес жизнь ребенка – трагедия случилась в поселке Выездное. Как уточнили в прокуратуре, произошло обрушение стены строящегося здания на кровлю рядом находящегося дома, что привело к гибели маленькой девочки.

- Большое горе! Погибла маленькая девочка в Выездном. Упала часть конструкций дома на крышу. Соболезнования родным и близким. Больно, - написал Александр Щелоков в своих соцсетях.

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, к делу подключилась прокуратура.

При обрушении конструкций строящегося дома в Выездном погибла девочка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Последствия урагана в Нижегородской области: массовые отключения электричества в Арзамасе

Самой масштабной проблемой после урагана стали перебои с электроснабжением. На момент публикации жители сообщают об отсутствии света в Арзамасе и десятках населенных пунктов: селах Котиха, Никольское, Абрамово, Кожино, Красное, деревне Кирилловка, поселке Радужный и других. Люди пишут, что сидят без электричества уже более четырех часов.

Энергетики «Нижновэнерго» уже приступили к восстановительным работам. В филиале «Россети Центр и Приволжье» уточнили, что временные ограничения вызваны прохождением грозового фронта.

Многие дома остались без электричества из-за оборванных проводов. Фото: Max-канал "Арзамас 1578"

- Бригады, оснащенные спецтехникой, проводят аварийно-восстановительные работы и переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения, - уточнили в компании.

Специалисты также заверили, что работы будут вестись до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей.

Ураган в Арзамасе 4 июля 2026: фото

Одной из пострадавших от урагана локаций стал двор дома на улице Ленина в селе Красное. Здесь стихия безжалостно расправилась с огромной березой, которая долгие годы росла прямо перед окнами жильцов. Дерево не выдержало шквалистого ветра и рухнуло, потянув за собой линии электропередачи. Провода оборвались, повиснув над тротуаром, а массивный ствол перегородил часть двора.

Деревья не выдерживали напора ветра. Фото: Екатерина Цыкалова

Местная жительница Екатерина стала свидетельницей происходящего. Она рассказывает, что все случилось за считанные секунды: «Сразу полетели ветки, после чего упала береза. Мы не ожидали, потому что она довольно толстая».

По улицам Арзамаса разбросаны сорванные с деревьев ветки разного размера. Фото: Max-канал "Арзамас 1578"

Впереди у коммунальщиков много работы – чтобы привести город в порядок, потребуется как минимум несколько дней.