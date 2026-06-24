Семье погибших при атаке БПЛА в Нижнем Новгороде окажут помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родственникам двух человек, погибших при атаке беспилотников на Нижегородскую область, окажут необходимую помощь. Об этом сообщили губернатор Глеб Никитин и мэр Юрий Шалабаев, они также принесли соболезнования семье погибших.

Как написал Шалабаев в своем телеграм-канале, погибшие – члены одной семьи. Они находились в доме, в котором вспыхнул пожар.

- Распорядился помочь пострадавшим и семье погибших. Для нас сейчас это приоритет, - заявил мэр в своем телеграм-канале.

Губернатор пообещал, что родственники погибших и пострадавшие не останутся без помощи — им окажут всю необходимую поддержку.

Напомним, минувшей ночью в Нижегородской области было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил промышленный объект, несколько машин и жилых домов. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.