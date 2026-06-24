Промышленный объект поврежден при атаке БПЛА на Нижегородскую область

Атаку беспилотников отразили в Нижегородской области 24 июня. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Промышленный объект получил повреждения при отражении атаки на Нижегородскую область 24 июня. Два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

- По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет, - написал Никитин в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Власти просят нижегородцев сохранять спокойствие.

К сожалению, не обошлось без жертв. Два человека при атаке погибли, еще двое пострадали и находятся в больнице.

Силы ПВО продолжают работать, защищая небо региона.