23 беспилотника сбили в Нижегородской области 24 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 24 июня 2026 года Нижегородская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны России, всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа над территориями 20 российских регионов.

Что известно об атаке беспилотников на Нижегородскую область 24 июня 2026

Над Нижегородской областью силами ПВО уничтожено 23 беспилотника, сообщил губернатор Глеб Никитин. Режим беспилотной опасности на территории региона был введен с 01:00 часа ночи — местных жителей оповестили через смс-рассылку РСЧС.

В связи с угрозой атаки международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

Последствия атаки беспилотников на Нижегородскую область 24 июня 2026

По предварительной информации губернатора Глеба Никитина, в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждения получили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.

- Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет. Прошу сохранять спокойствие. Оперативные службы работают на месте, осуществляют ликвидацию последствий инцидентов, - написал Никитин в своем телеграм-канале.

Два человека погибли — губернатор выразил глубокие соболезнования их родным и близким, подчеркнув, что вся область скорбит вместе с ними. Еще двое пострадавших госпитализированы.

- Им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, - пообещал глава региона.

Глеб Никитин поблагодарил силы ПВО, продолжающие защищать небо над регионом, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Атака БПЛА на Нижегородскую область 24 июня 2026: хронология событий

В полночь был введен режим беспилотной опасности на территории Нижегородской области, жители оповещены через смс-рассылку.

В ночное время силы ПВО отражали массированную атаку БПЛА. Всего по стране сбито 323 дрона, над Нижегородской областью — 23. Введены ограничения на работу аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде.

Утром введенные ранее ограничения в аэропорту сняты, затем введены повторно в 07:38 .

После атаки Губернатор Глеб Никитин сообщил о двух погибших и двух пострадавших. Повреждения получили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов, однако критических разрушений инфраструктуры нет.