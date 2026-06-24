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НовостиТуризм24 июня 2026 7:20

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА

Из-за ограничений шесть рейсов были задержаны, еще три – отменены
Валерия МУРОМЦЕВА
Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА.

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после атаки БПЛА.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде снял временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Воздушная гавань вернулась к штатной работе, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения на полеты были введены утром 24 июня для обеспечения безопасности в связи с атакой беспилотников на Нижегородскую область. За время действия режима аэропорт задержал шесть рейсов, еще три были отменены.

Пассажирам, планирующим вылет, рекомендуют следить за актуальным статусом рейсов по громкой связи в терминале, на онлайн-табло и официальных сайтах авиакомпаний.

Напомним, сегодня силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку БПЛА на регион. В небе над Нижегородской областью уничтожено 23 беспилотника. В результате падения обломков повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Два человека погибли, еще двое госпитализированы. Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.