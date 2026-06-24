Шесть рейсов задержаны и три отменены в нижегородском аэропорту из-за атаки БПЛА. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту имени Чкалова из-за атаки беспилотников задержаны 6 регулярных рейсов и отменены 3 рейса. Ограничения на прием и отправку воздушных судов продолжают действовать для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание, при необходимости выдается мягкий инвентарь.

Ранее ограничения уже вводились в ночное время, затем были сняты, однако утром 24 июня в 07:38 аэропорт вновь прекратил прием и выпуск воздушных судов.

Пассажирам, планирующим поездку в аэропорт Чкалов, рекомендуют следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта. Находящимся в терминале — внимательно слушать объявления по громкой связи.

Напомним, сегодня в небе Нижегородской области силами ПВО уничтожено 23 беспилотника. Два человека погибли, еще двое пострадали, повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Всего за ночь средства противовоздушной обороны перехватили 323 украинских БПЛА над 20 регионами России.