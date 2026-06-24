Два человека погибли и двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Два человека погибли при атаке беспилотников на Нижегородскую область 24 июня. Еще двое находятся в больнице. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Погибшие - мирные жители, в доме которых возник пожар при отражении атаки. Ещё двое мужчин госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Юрий Шалабаев выразил соболезнования семьям погибших.

- Распорядился помочь пострадавшим и семье погибших. Для нас сейчас это приоритет, - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 24 июня Нижегородская область подверглась атаке украинских беспилотников. Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА в небе над регионом, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, поврежден один промышленный объект, несколько машин и жилых строений. Серьезных разрушений инфраструктуры, по данным властей, нет.