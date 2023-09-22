Грузовик с песком перевернулся на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде

Очередной "перевертыш" на Лысогорской. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

На улице Лысогорской очередной «перевертыш»: на этот раз там опрокинулся самосвал, груженный песком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

ДТП случилось днем 22 сентября в Подновье. На крутом вираже водитель многотонника не вписался в поворот, в результате чего грузовик опрокинулся на бок. Пострадал водитель - его на скорой доставили в больницу. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, подробности выясняются.

В последнее время ДТП на этой улице происходят с пугающей регулярностью. Только за сентябрь здесь произошло несколько аналогичных аварий: на днях перевернулся грузовик с овцами, неделей ранее в поворот не вписался и опрокинулся трактор с прицепом, а в начале месяца перевернулся еще один груженый самосвал. Стоит ли говорить, сколько аварий здесь происходит в весенне-зимний период, когда на дорогах скользко.