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Происшествия3 сентября 2023 17:51

Груженый самосвал перевернулся на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде

Экстренные службы работают на улице Лысогорской, где перевернулся самосвал
Елизавета КОПЫЛОВА
Груженый самосвал перевернулся на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде

Груженый самосвал перевернулся на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Груженый самосвал перевернулся на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

На месте уже работают экстренные службы – среди них спасатели и скорая помощь. При каких обстоятельства произошел инцидент не уточняется.

Напомним, что это не первый раз, когда грузовик переворачивается на этой улице. Так, 11 апреля Самосвал Shacman, спускаясь с горы, столкнулся на повороте с легковушкой. После столкновения грузовик вылетел с дороги и перевернулся.

Кроме того, несколько лет назад на этой же улице перевернулся грузовик со снегом. Самосвал потерял управление и завалился на бок.

ЧППроисшествия: ЧП