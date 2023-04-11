Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Лысогорской в Нижнем Новгороде

Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Лыскогорской в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на улице Лысогорской вновь перевернулся грузовик. Перед этим он столкнулся с легковушкой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла днем 11 апреля в районе дома №137 по улице Лысогорской. Самосвал Shacman, спускаясь с горы, на повороте столкнулся с проезжающей мимо «Ладой Вестой», за рулем которой сидел 35-летний мужчина. После столкновения грузовик вылетел с дороги и перевернулся.

По информации региональной Госавтоинспекции, личность водителя самосвала пока не установлена, обстоятельства аварии сейчас выясняются. На месте ДТП работают спецслужбы. Сейчас движение на этом участке затруднено: пробка в обе стороны.

Стоит отметить, что подобное ДТП на этой дороге происходит не в первый раз. Так, несколько лет назад зимой здесь перевернулся грузовик, груженный снегом.